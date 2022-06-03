Sakaryaspor, transferi duyurdu

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor Ganalı defans oyuncusu Isaac Donkor'u transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor, transferi duyurdu
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03 Haziran 2022 17:58
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, Ganalı defans oyuncusu Isaac Donkor ile anlaşmaya vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Inter altyapısında yetişen, geçen sezon Adanaspor forması giyen defans oyuncusu Isaac Donkor ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Donkor" ifadelerine yer verildi.

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