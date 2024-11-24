Sakaryaspor, son dakikalarda bir puan aldı

Trendyol 1.Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, Adanaspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Adanaspor'un tek golünü 68'de Feyzi Yıldırım penaltıdan kaydetti. Adanaspor'un tek golünü ise 90+5'de Mustafa Pektemek attı.



Sakaryaspor oyuncusu Muhammed Ertürk, mücadelenin 61. dakikasında kırmızı kart gördü.



Sakaryaspor bu maçın ardından puanını 14 yaptı. Adanaspor 8 puanda kaldı.



Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Boluspor'u konuk edecek.