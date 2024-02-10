Sakaryaspor: ''Rakipten alınan puanı önemsemeliyiz''

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Bodrum FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Sakaryaspor: ''Rakipten alınan puanı önemsemeliyiz''
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10 Şubat 2024 17:26
Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, 0-0 sona eren Bodrum FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Turgay Karslı, deplasmanda aldıkları bir puanın değerli olduğunu söyledi.

Karslı, şunları kaydetti:

"Oynadığınız rakibi de analiz etmeniz, durumuna, pozisyonuna bakmanız lazım. Bu anlamda iyi bir sonuç. Galip gelebilirdik. Rakibin attığı uzun toplara karşılık verirken bulduğumuz fırsatlar oldu ama değerlendiremedik. Bir puan aldık. Bir puan bizi belki de çok yukarıda, belki de havuzun içinde tutacak değerli bir puan. Rakibimiz karşısında aldığımız puanı önemsememiz gerekiyor."

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