Sakaryaspor, Manisa'da da puan bıraktı

Geçen sezon Süper Lig'i finalde kaçıran Sakaryaspor, Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı ve ilk 2 haftada 4 puan kaybetti.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sakaryaspor, Manisa'da da puan bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2024 23:47
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Sakaryaspor, Murat Akpınar ile 23. dakikada öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.

Manisa FK, 48 ve 62. dakikalarda Moryke Fofana'nın attığı gollerle öne geçti.

Max Gradel, 90. dakikada penaltı vuruşundan skoru eşitledi.

Sakaryaspor'da Kahraman Demirtaş, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Manisa FK 1 puana çıkarken, Sakaryaspor 2 puana yükseldi.

Manisa FK, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sakaryaspor ise Amedspor'u ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery