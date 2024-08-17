Sakaryaspor, Lamkel Ze'yi kadrosuna kattı

1. Lig ekibi Sakaryaspor, Didier Lamkel Ze'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor, Lamkel Ze'yi kadrosuna kattı
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17 Ağustos 2024 01:46
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi 2 yıllığına transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aramıza hoş geldin Lamkel Ze." ifadesi kullanıldı.

Geçen sezon Atakaş Hatayspor'da forma giyen 27 yaşındaki Lamkel Ze, ara transfer döneminde Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Metz'e kiralandı.

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