Sakaryaspor: "Kötü oynadık mücadele edemedik"

Sakaryaspor teknik sorumlusu Turgay Karslı kaybedilen Göztepe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor: 'Kötü oynadık mücadele edemedik'
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12 Ocak 2024 23:41
Trendyol 1. Lig'de konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, mücadelesini vermedikleri hiçbir savaşı kazanamayacaklarını söyledi.

Karslı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün topa da oyuna da sahip olamadıklarını belirtti.

İkili mücadelelerde ve temaslı oyunda varlık gösteremediklerini kaydeden Karslı, bunların hepsini Göztepe'nin yaptığını ve haklı olarak maçı aldıklarını ifade etti.

Kamp döneminde iyi hazırlandıklarını ancak motivasyon ve istenilen oyun seviyesine ulaşılamadığını aktaran Karslı, "Biz bu oyuncularla nasıl 11-12 maç sürecinde buraya gelmişsek bundan sonra da yine aynı oyuncularla bu süreci tamamlayacağız. Bugün bir kaza oldu, kötü oynadık, mücadele edemedik. Bu kazanımlardan uzak bir oyun sergiledik." şeklinde konuştu.

Karslı, sonuçta teknik ekip olarak bir sorumlulukları varsa kendilerini gözden geçireceklerini dile getirerek, mücadelesini vermedikleri hiçbir savaşı kazanamayacaklarının altını çizdi.

Göztepe'yi aldığı 3 puan ve oynadığı futbol için tebrik eden Karslı, "Sayısal verilerle hareket ettiğimiz noktada bu kadar kötü veriyi bir maçta bir anda toplamış olmamız bizim için üzücü. Üzgünüm, camia olarak hepimiz üzgünüz. Henüz daha yarış yeni başladı. Ligin ikinci devresinin ilk maçı, önümüzde daha uzun bir süreç var, iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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