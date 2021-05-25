Sakaryaspor Kocaelispor hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?
Sakaryaspor Kocaelispor maçı ne zaman saat kaçta? Kocaelispor Sakaryaspor maçı hangi kanalda açıklamaları merak ediliyor. Futbolseverler uzun süredir Anadolu derbisi olarak gördüğü Kocaelispor Sakaryaspor maçını canlı yayın izlemek için merakla bekliyor. Peki Kocaelispor Sakaryaspor maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman detaylarını nasıl öğrenebilirim?
Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final rövanşında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor'u yenerk finalde Kocaelispor'la eşleşti. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Süper Lig hakemi Alper Ulusoy yönetti. Sakaryaspor'a finali getiren golleri 21 ve 65. dakikada Nuri Fatih Aydın, 45. dakikada Burak Öksüz, 86. dakikada Hakan Aslantaş ve 90. dakikada Berk İsmail Ünsal kaydetti. Kırşehir Belediyespor'un golünü ise 62. dakikada Volkan Altınsoy attı.
İki takım arasında Kırşehir'de oynanan ilk karşılaşma golsüz beraberlikle bitmişti. Sakaryaspor, finalde TFF 1. Lig'e çıkmak için Kocaelispor ile karşılaşacak.
Kocaelispor ile Sakaryaspor 28 Mayıs'ta finalde karşı karşıya gelecek. Final maçının saati, yayınlanacağı kanal ve oynanacağı stat açıklanmadı. Sakaryaspor Kocaelispor maçının saati, yeri ve canlı yayınlanacağı kanal açıklanınca detayları sitemizden takip edebilirsiniz.
KOCAELİSPOR FİNALE NASIL GELDİ?
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, Play-Off çeyrek finalde Ankara Demirspor'la karşılaştı. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Körfez ekibi, rövanşta 1-1'lik eşitlikle yarı finale çıktı. Yarı finalde ilk maçta evinde Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, rövanşta 90+1. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı ve final biletini kaptı.
SAKARYASPOR FİNALE NASIL GELDİ?
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'un ardından sezonu 2. sırada tamamlayan Sakaryaspor, Play-Off çeyrek finalinde Van Spor'u evinde ve deplasmanda 2-0 mağlup etti, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Tatangalar, rövanşta evinde 5-1 kazandı ve finalist oldu.