Sakaryaspor iki transferi açıkladı

Sakaryaspor kaleci İbrahim Demir'i renklerine katarken, Furkan Köse'yle de yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Sakaryaspor iki transferi açıkladı
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19 Haziran 2023 18:12
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 27 yaşındaki kaleci İbrahim Demir'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Serik Belediyespor forması giyen kaleci İbrahim Demir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin İbrahim." ifadelerine yer verildi.

FURKAN KÖSE'YLE YOLLAR AYRILDI

Sakarya temsilcisinin bir diğer açıklamasında ise mevcut kaleci Furkan Köse ile yolların ayrıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Furkan Köse ile yapılan görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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