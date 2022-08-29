Sakaryaspor evinde Tuzlaspor'u net skorla mağlup etti

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'u konuk etti.



Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sakaryaspor 2-0 kazanarak üç puanı kazanan taraf oldu.



Karşılaşmanın 34. dakikasında Donkor'un golüyle öne geçen Sakaryaspor, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda Tuzlaspor oyuncu değişiklikleriyle maça dengeyi getirmek istese de Hakan Yavuz 60. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sakaryaspor sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Sakaryaspor sezonun ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Tuzlaspor ise 1 puanda kaldı.





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