Sakaryaspor evinde rahat kazandı!

Spor Toto 1. Lig 16. hafta maçında Sakaryaspor, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaştı.



Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Sakaryaspor 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Kassongo ve 90. dakikada Burak Süleyman kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 22'ye çıkardı. Erzurumspor FK ise 14'te kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sakaryaspor, Pendikspor deplasmanına gidecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ