Sakaryaspor: ''Elimizden kaçan bir 3 puan''

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, "Bu maç hedefi olan büyük bir camia için yol kazasıdır." dedi.



Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri 3 puana üzüldüklerini söyledi.



"Elimizden kaçırdığımız bir 3 puan." diyen Karslı, "Öndesiniz, iyi bir futbol var, arkasından geriye düşüyorsunuz ama tekrar beraberliği yakalıyorsunuz, ardından pozisyonlar var. Oyun içindeki reaksiyonlar, sürekli akan oyuna destek o yüzden üzüldüğümüz bir sonuç." diye konuştu.



Her iki takımın da mücadele gücü yüksek futbol oynadığını dile getirerek, "Bu maç hedefi olan büyük bir camia için yol kazasıdır. Önümüzde bunu telafi edebileceğimiz müsabakalar var." ifadesini kullandı.





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