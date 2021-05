Sakaryaspor dualarla İstanbul'a uğurlandı

Sakaryaspor kafilesi, Misli.com 2. Lig play-off finalinde yarın Kocaelispor'la yapacağı maç için İstanbul'a dualarla uğurlandı.



Hazırlıklarını tamamlayarak kulüp binasında bir araya gelen futbolcu ve teknik heyet, kurban kesti, dualar etti.



Futbolcular, daha sonra salgın nedeniyle taraftarın alınmadığı tesislerden kulüp çalışanları tarafından uğurlandı.



Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, gazetecilere, son düzlükte olduklarını belirterek, "İnşallah Kocaeli'yi cuma günü yenip şehrimizin özlemle beklediği kupayı Sakarya'mıza armağan etmek istiyoruz. Çok heyecanlıyız, Allah yardımcımız olsun." dedi.



Takımın ve kentin çok iyi kenetlendiğini ifade eden Ekşi, hiçbir eksiklerinin bulunmadığını vurguladı.



Ekşi, takıma verdikleri tüm sözleri tuttuklarını belirterek, "Futbolcu kardeşlerim söz verdi, sözlerini de yerine getireceğinden çok eminim. Kupayı Sakarya'ya getireceklerini söylediler. O yüzden ben 'Kupayı aldık.' gözüyle bakıyorum. Şehirde her yer bayraklarla donatılmış, şehrimiz de inanmış durumda. İnşallah cuma günü gecesi o kupayı alıp geleceğiz." şeklinde konuştu.



- Bozkurt: "Bizim için final oynamak önemli değil, kazanmak önemli"



Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt da final maçlarının her zaman zor ve stresi yüksek maçlar olduğunu aktardı.



Finalde yapılacak hataların sezonu götürdüğünü vurgulayan Bozkurt, şöyle devam etti:



"Ligde yapılacak hatalar maç kaybettirir ama finalde yapılan hatalar sezonu götürür, bunun farkındayız. Bu şehir son yıllarda çok final oynadı ama kazanamadı. Bizim için final oynamak önemli değil, kazanmak önemli. Kazanmaya gidiyoruz, buraya kupa getirmek istiyoruz, oyuncularımız bunun bilincinde. İyi rakibe karşı oynayacağız, bunun da farkındayız ama önemli değil, iyi bir takımız ve iyi oyuncularımız var. İnşallah buraya kupayla döneriz. Berkay'ın dışında bir eksiğimiz yok, tam kadro gidiyoruz."



Yeşil-siyahlı takımın kaptanı ve tecrübeli file bekçisi Oğuz Çalışkan ise final için tüm hazırlıkları yaptıklarını, kupayla dönmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.



Futbolcu Hakan Aslantaş da maçlara seyircisiz çıkmalarının kendilerini çok zorladığını dile getirerek, "Bu sene değişik sezon yaşıyoruz ama sonunda buraya kadar geldik. Bu şehri ve kulübü mutlu etmek için geldik. İnşallah rabbim bunu bize nasip eder, son maçı da oynayıp kupayı bu şehre getireceğiz." ifadelerini kullandı.



Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında yarın oynanacak Misli.com 2. Lig play-off final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.