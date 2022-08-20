Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor, Altınordu deplasmanına konuk oldu.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sakaryaspor, 2-0'lık skorla kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Hurşit Taşçı ve 38. dakikada Kabongo Kassongo attı.
Bu sonuçla Sakaryaspor, punını 3 yaptı. Altınordu, 1 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Sakaryaspor, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Altınordu, Bolu deplasmanına gidecek.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sakaryaspor, 2-0'lık skorla kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Hurşit Taşçı ve 38. dakikada Kabongo Kassongo attı.
Bu sonuçla Sakaryaspor, punını 3 yaptı. Altınordu, 1 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Sakaryaspor, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Altınordu, Bolu deplasmanına gidecek.
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