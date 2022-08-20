Sakaryaspor, deplasmanda kazandı!

Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Sakaryaspor, deplasmanda kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2022 23:47
Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor, Altınordu deplasmanına konuk oldu.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sakaryaspor, 2-0'lık skorla kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Hurşit Taşçı ve 38. dakikada Kabongo Kassongo attı.

Bu sonuçla Sakaryaspor, punını 3 yaptı. Altınordu, 1 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Sakaryaspor, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Altınordu, Bolu deplasmanına gidecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ