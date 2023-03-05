Sakaryaspor, Denizli deplasmanından 3 puan çıkardı

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Denizlispor, sahasında Sakaryaspor'u konuk etti.



Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sakaryaspor 1-0 kazandı ve üç puanı alan taraf oldu.



İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Sakaryaspor'u öne geçiren gol 79'da geldi. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Kassongo topu filelerle buluşturarak takımına galibiyeti getirdi. Denizlispor'da Hakan Cinemre 88. dakikada önce sarı, ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla Sakaryaspor 40 puana yükselerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve ligin zirvesini takip etmeyi sürdürdü. Denizlispor ise 16 puanda kalarak düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.





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