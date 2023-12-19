Sakaryaspor'dan sakatlık açıklaması

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, 3-1 kazanılan Tuzlaspor maçının ardından açıklama yaptı.



Turgay Karslı, Tuzlaspor karşısında oyuncularının iyi mücadele ettiğini dile getirdi.



Penaltı pozisyonunda oyuncular arasında herhangi bir tartışma olmadığını aktaran Karslı, "Belirlediğimiz 3 penaltıcı var. Üçü de topun başındaydı. Kaptan inisiyatif aldı ve penaltıyı kendisi kullandı. Bu, onun en doğal hakkı. Burada sen ben mücadelesi yok." şeklinde görüş belirtti.



Maçtaki sakatlıklarla ilgili de konuşan Karslı, "Oğuz Yıldırım'ın ayağında bir burkulma oldu. Roshi'nin de arka adalesinde problem oluştu. Oyuncunun ve oyunun güvenliği için ikinci yarıya farklı bir şekilde çıkmak zorunda kaldık." diye konuştu.



Oyunun genel olarak değerlendirmesini de yapan Karslı, şunları kaydetti:



"Oyunun ilk yarısıyla ikinci yarısını ayrı değerlendirebiliriz. İlk yarıyı farklı skorla bitirmek istedik ama penaltının kaçması bize olumsuz etki etti. Hem hücumda hem de savunmada yaptıklarımız ve kompakt yapımız oyun içinde kalmamızı sağladı. Gol bulduk. İkinci yarının belli dönemlerinde kapanmış gibi göründük. Rakibimiz de kazanma güdüsüyle daha fazla hücuma çıktı. Bu değişim sayesinde de orta sahada daha kalabalık hale geldik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Kocaelispor maçı öncesi iyi bir atmosfer var. Şehrin de enerjisi yüksek. Bu maçı burada bıraktık. Gelecek planlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU