Sakaryaspor'dan play-off yolunda kritik galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 29. Haftasında Sakaryaspor, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor'dan play-off yolunda kritik galibiyet
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06 Nisan 2024 22:26
Trendyol 1. Lig 29. haftasında Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Sakaryaspor 2-0 kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Yonathan Del Valle, 43. dakikada Odise Roshi kaydetti.

Sakaryaspor'da Erdi Dikmen, karşılaşmanın 52. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor, puanını 50 yaptı. Boluspor ise 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Sakaryaspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.

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