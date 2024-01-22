Sakaryaspor'dan hakeme sert tepki!

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor'dan hakeme sert tepki!
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22 Ocak 2024 00:01
Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, 3-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Turgay Karslı, mağlubiyetten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Karslı, oyunun gidişatının 5 dakikada değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Genel değerlendirmeyi spor kamuoyu mutlaka yapmıştır. Verilen kararlar, saha içerisindeki tutum. Sakaryaspor olarak bu sonucu, bu oyunun karşılığında, bu kararlarla hak etmedik. En azından biz öyle düşünüyoruz. Mutlaka futbol kamuoyu, bu durumu vicdanlarıyla değerlendirecek. Dönüşü olabilecek kararlara gerekli itirazlar yapılacaktır. Önde götürdüğümüz bir oyunun birden renk değiştirmesini hiç anlayamadık. Ağır kararlar... Sonuç böyle olmamalıydı. İyi gitmeyen karar zincirinin karşısında yenik düştük. Hepimiz çok üzgünüz, samimi söylüyorum. Kararlar çok ağır gelişti."

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