Sakaryaspor'da hedef şampiyonluk

1. Lig'de Süper Lig hedefiyle son haftalara giren Sakaryaspor, hata yapmadan ipi göğüslemek istiyor.



Altay galibiyetinin ardından 3. sıraya çıkan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Tuncay Şanlı, "Şu anda 3. sıradayız. Önemli olan burada kalıcı olmak ve bundan sonraki maçlarda da aynı coşku, oyun ve düşüncede beraber düşünen bir takımla birlikte istediğimiz skorları alıp burada kalmak istiyoruz. Kimin ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Ama bizim bir düşüncemiz, bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda da yolumuza devam ediyoruz" dedi.



Ekip olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Tuncay Şanlı, "Biz de bu başarı için ben ve ekibim elimizden geleni yapıyoruz. Ekibimiz de saatlerce çalışıyor, sürekli kafa yoruyor. O yüzden çok güzel bir ekibimiz var ve oyuncu grubumuzla da çok iyi anlaşıyor. Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak. Evet play-off gözüküyor şu anda. Ama dediğim gibi en azından 3. olup final oynamak istiyoruz. 7 maç daha var neler olabileceğini görebiliyoruz, göremediğimiz anlar da olacaktır" diye iddialı konuştu.





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