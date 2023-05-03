Sakaryaspor'da hedef 2'de 2 yapmak

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Pazar günü evinde karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.



Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.



Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurumspor FK karşısında kritik bir 3 puan aldıklarını söyledi.



Stresi yüksek bir maç olduğunu, oyun üstünlüğü kurduklarını belirten Taşkın, "Oyuncularım da maçı kazanmayı çok istedi. Maçı kazandık ve play-off'taki yerimizi daha da sağlam hale getirdik. Kalan iki maçı da kazanma adına sahada olacağız. Bu, ligdeki sıralama için de çok çok önemli." diye konuştu.



Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



İki takım, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.



Oynadığı 34 maçta 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Sakarya temsilcisi, topladığı 59 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.





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