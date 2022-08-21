Sakaryaspor: 'Çok iyi bir galibiyet aldık'

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren Altınordu'yu 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Püren, lige 10 yıl sonra çıkmış bir camia olarak heyecanı ve arzuladıkları futbolu sahada görmek istediklerini söyledi.



Geçtiğimiz hafta taraftarları önünde istediklerini tam olarak yansıtamadıklarını belirten Püren, "Fazla konsantrasyon bizi kendi oyun felsefemizden uzaklaştırmıştı. Bu hafta içi özellikle taktiksel antrenmanlarımızla beraber aslında bu psikolojik faktörleri de yenme adına oyuncularımızla bire bir çok fazla görüşmeler yaptık. Biraz ilk maça göre daha ne yaptığını bilen kendi oyun felsefesini sahaya yansıtan ve gerçekten bu ligin çok organize, iyi takımına karşı alınmış bir galibiyet." diye konuştu.



Püren, gelişmeye ve oyun sistemlerini daha ileri noktalara taşımaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Rakibimizi iyi analiz ettik ve iki golle kazanmayı bildik." değerlendirmesinde bulundu.





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