Sakaryaspor, Bülent Cevahir'i renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, defans oyuncusu Bülent Cevahir'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor, Bülent Cevahir'i renklerine bağladı
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16 Haziran 2023 18:48
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 31 yaşındaki defans oyuncusu Bülent Cevahir'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen futbolcu Bülent Cevahir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Bülent." ifadelerine yer verildi.

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