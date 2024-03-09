Sakaryaspor: 'Bizim istediğimiz oyun bu değil'

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı 0-0 berabere kaldıkları Adanaspor maçının ardından, sahada istenilen oyunu sergileyemediklerini ifade etti.



1 puanla evlerine döneceklerini anlatan Karslı, şunları kaydetti:



"Önceki haftalara baktığımızda oynadığımız pas oyununu ya da belli prensiplere dayalı oyun oynarken aldığımız sonuçları bu müsabakada yansıtamadık. Çok az fırsat elimize geçti, bunları değerlendirmeliydik. Olmadı ama hedeflediğimiz yol haritasında gitmemiz ve ulaşmamız gereken yere ulaşmak istiyoruz. Önümüzdeki 8 haftalık periyotta puan hesabında yaptığımız bir beraberliğin bu müsabakaya denk gelmesi bizi üzdü. Takım olarak sahada çok fazla mücadele gücü ortaya koyamadık. Biraz daha arzulu, sonuca odaklı, oyunda daha çok kavga eden ve daha çok ikili mücadele yapan bir takım olmalıyız."





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