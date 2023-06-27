Sakaryaspor bir transferi daha açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Akarslan'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Iğdır FK forması giyen futbolcu Muhammed Akarslan ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Muhammed." ifadesine yer verildi.
KARİYERLİ BİR OYUNCU
28 yaşındaki oyuncu Akarslan, kariyerinde Pendikspor, Eyüpspor, Tuzlaspor, Diyarbekirspor, Bodrumspor, Karagümrük ve Fenerbahçe 21 yaş altı takımlarında forma giydi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Iğdır FK forması giyen futbolcu Muhammed Akarslan ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Muhammed." ifadesine yer verildi.
KARİYERLİ BİR OYUNCU
28 yaşındaki oyuncu Akarslan, kariyerinde Pendikspor, Eyüpspor, Tuzlaspor, Diyarbekirspor, Bodrumspor, Karagümrük ve Fenerbahçe 21 yaş altı takımlarında forma giydi.
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