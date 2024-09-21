Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı.



Ankaragücü, 35. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltı golüyle öne geçti. Sakaryaspor, 42. dakikada Emre Demir ile skoru eşitledi.



Ankaragücü, 83. dakikada Dorin Rotariu'nun golüyle galibiyete ulaştı.



Bu sonucun ardından Ankaragücü, 9 puana ulaştı. Son 5 maçta 4. kez puan kaybeden Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.



Ankaragücü, gelecek hafta Bandırmaspor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.



Stat: Eryaman



Hakemler: Erdem Mertoğlu, Oğuz Kağan Çalışır, Onur Gülter



MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Alper Uludağ (Dk. 60 Schulz), Osman Çelik, Mert Çetin, Kitsiou, Efkan Bekiroğlu, Tolga Ciğerci (Dk. 90 Cem Türkmen), Ali Kaan Güneren, Cephas (Dk. 86 İsmail Çokçalış), Varga (Dk. 60 Saponara), Dadashov (Dk. 60 Rotariu)



Sakaryaspor: Szumski, Ali Uğurhan Uğurlu (Dk. 46 Engin Can Aksoy), Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar, Aabid, Emre Demir (Dk. 73 Simon), Muhammed Himmet Ertürk, Mamadou (Dk. 46 Saint Louis-Dk. 85 Zagre), Fernando



Goller: Dk. 35 Tolga Ciğerci (Penaltıdan), Dk. 84 Rotariu (MKE Ankaragücü), Dk. 43 Emre Demir (Sakaryaspor)



Sarı kartlar: Dk. 33 Erdi Dikmen, Dk. 45+4 Salih Dursun, Dk. 71 Aabid, Dk. 88 Simon (Sakaryaspor), Dk. 45+4 Dadashov, Dk. 89 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+1 Schulz (MKE Ankaragücü)







