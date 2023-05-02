Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan maçı Sakaryaspor tek golle kazandı.
Karşılaşmada Sakaryaspor'a galibiyeti getiren tek golü 47. dakikada Kabongo Kasongo attı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor, ligde 59 puana yükseldi. Erzurumspor FK, 33 puanda kaldı.
Sakaryaspor, ligde gelecek hafta sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Erzurumspor FK, Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmada Sakaryaspor'a galibiyeti getiren tek golü 47. dakikada Kabongo Kasongo attı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor, ligde 59 puana yükseldi. Erzurumspor FK, 33 puanda kaldı.
Sakaryaspor, ligde gelecek hafta sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Erzurumspor FK, Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
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