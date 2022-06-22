Sakaryaspor'a Arnavut orta saha

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, Arnavut orta saha oyuncusu Odise Roshi'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ