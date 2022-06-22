Sakaryaspor'a Arnavut orta saha

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Odise Roshi'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor'a Arnavut orta saha
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22 Haziran 2022 19:02
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, Arnavut orta saha oyuncusu Odise Roshi'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.

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