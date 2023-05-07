Sakaryaspor, 3. sıraya yükseldi

Sakaryaspor, ligde sahasında Pendikspor'u 3-2 mağlup ederek maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

Haber; Sporx.com
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Sakaryaspor, 3. sıraya yükseldi
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07 Mayıs 2023 18:04
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Burak Süleyman, 23. dakikada kendi kalesine Mesut Özdemir ve 45. dakikada Hakan Yavuz attı. Pendikspor'un golleri 73 ve 84'te Oltan Karakullukçu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor, ligde 62 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Pendikspor, 61 puanda kaldı.

Sakaryaspor, ligde gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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