Sakaryaspor 1 puanı son anda kurtardı

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, evinde Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Sakaryaspor 1 puanı son anda kurtardı
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24 Nisan 2023 22:42
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere biterken, ev sahibi Sakaryaspor'un golü 87. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi. Konuk ekip Boluspor'un golü ise 40. dakikada Dejvi Bregu'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor 56 puana, Boluspor 48 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Sakaryaspor deplasmanda Erzurumspor'a konuk olurken, Boluspor evinde Altay'ı ağırlayacak.

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