Sakarya'da "Yaşayan Stadyum" tanıtıldı

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, hayata geçirilen "Yaşayan Stadyum" projesini tanıttı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sakarya'da 'Yaşayan Stadyum' tanıtıldı
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12 Haziran 2020 16:49
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, hayata geçirilen "Yaşayan Stadyum" projesini tanıttı. 

Erenler ilçesindeki statta basın mensuplarıyla bir araya gelen Özsoy, maraton ve kale arkaları tribünlerinin alt kısımlarındaki boşluklarda oluşturulan atletizm, boks, judo, güreş, karate, eskrim ve diğer spor branşları salonlarını gezdi. 

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Özsoy, stadın tamamen aktif şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi. 

Çalışmalar sonucunda stadın içinde ve dışında toplamda 41 tesisin inşa edileceğini anlatan Özsoy, stattan vatandaşların yararlanacağını aktardı. 

Projenin toplamda 14 milyon 700 bin lira maliyeti olduğuna değinen Özsoy, stadın 7/24 prensibiyle kente hizmet edeceğini kaydetti. 

Özsoy, bu yılın sonuna kadar birçok tesisin hizmete alınacağı projenin Türkiye'ye örnek olduğunu sözlerine ekledi. 



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