Sakarya'da patlama: 3 jandarma personeli şehit oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi.Taşkısı mevkisinde dağlık alanda patlama yaşandı.Patlamanın ardından bölgeye, sağlık, itfaiye, güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı açıklamada, Hendek'teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ardından burada bulunan patlayıcıların Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve görevli savcıların talimatlarıyla uzman patlayıcı ekiplerle Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan taş ocağına intikali sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.Malzemelerin kamyon üzerindeyken patlamanın geçekleştiğini aktaran Kaldırım, "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var. Yaralılardan 1'inin durumu ağır." ifadesini kullandı.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Sakarya'daki patlama, havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yaşandı." denildi.Açıklamanın devamında, "Sakarya'daki patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır." ifadeleri yer aldı.