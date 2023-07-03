Sakarya Voleybol, 1. Lig'den çekildi

Voleybol Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Sakarya Voleybol, ligden çekildi.Kulüp başkanı Ömer Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da Sakarya Voleybol ismi ile 2. Lig'de başlayan serüvenin ilk senesinde üst lige yükseldiklerini anımsattı.Bektaş, 3 sezondur Sultanlar Ligi'ne çıkmak için mücadele ettiklerini, oyun anlayışları ve duruşlarıyla voleybol liglerinde adından söz ettiren kulüp olduklarını belirterek,ifadelerini kullandı.Sakarya'da spora hizmet etmek için çaba sarf ettiğini aktaran Bektaş, bu zamana kadar kendisine destek veren herkese teşekkür etti.Bektaş, sezon bitiminde yönetici ve teknik ekiple istişarelerde bulunduklarını anlatarak, şunları kaydetti: