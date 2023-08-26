Sakarya'da kazanan yok!

1. Lig'de Sakaryaspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
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Sakarya'da kazanan yok!
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26 Ağustos 2023 21:25
Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Ümraniyespor, 45. dakikada Ayman Bouali ile öne geçti. Sakaryaspor bu gole 72. dakikada penaltıdan Kabongo Kasongo ile karşılık verdi.

Bu sonucunc ardından Sakaryaspor 5, Ümraniyespor 2 puana yükseldi.

Sakaryaspor ligde gelecek hafta Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor ise Bodrumspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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