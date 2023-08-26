Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
Ümraniyespor, 45. dakikada Ayman Bouali ile öne geçti. Sakaryaspor bu gole 72. dakikada penaltıdan Kabongo Kasongo ile karşılık verdi.
Bu sonucunc ardından Sakaryaspor 5, Ümraniyespor 2 puana yükseldi.
Sakaryaspor ligde gelecek hafta Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor ise Bodrumspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Ümraniyespor, 45. dakikada Ayman Bouali ile öne geçti. Sakaryaspor bu gole 72. dakikada penaltıdan Kabongo Kasongo ile karşılık verdi.
Bu sonucunc ardından Sakaryaspor 5, Ümraniyespor 2 puana yükseldi.
Sakaryaspor ligde gelecek hafta Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor ise Bodrumspor ile deplasmanda karşılaşacak.