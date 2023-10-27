29 Ekim

Sakarya'da Continental Series yarışları yapıldı

Sakarya'da UCI MTB Eliminator Continental Series yarışları yapıldı. Elite erkekler kategorisinde Meksikalı Noyola Castillo, elit kadınlarda ise Alman sporcu Marion Fromberger birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakarya'da Continental Series yarışları yapıldı
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27 Ekim 2023 19:19
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Sakarya Bike Fest" kapsamında UCI MTB Eliminator Continental Series yarışları yapıldı.

Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "elit kadınlar" ve "elit erkekler" kategorilerinde yapılan yarışlarda, 10 ülkeden 30 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Türk sporcuların da yarıştığı müsabakada "elite erkekler" kategorisinde Meksikalı sporcu Noyola Castillo birinci, Alman sporcu Simon Gegenheimer ikinci, Fransız sporcu Titouan Perrin Ganier de üçüncü oldu.

"Elit kadınlar"da ise Alman sporcu Marion Fromberger yarışı ilk sırada tamamlarken, Hollandalı Annemoon Van Dienst ikinci, Brezilyalı sporcu Marcelo Lima Matos ise üçüncü sıraya yerleşti.

Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

"Sakarya Bike Fest" kapsamında 29 Ekim Pazar günü UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası koşulacak.

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