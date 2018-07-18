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Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da ilk transfer

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Belçika Ligi şampiyonu Oostende'den Jean Salumu'yu kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da ilk transfer
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18 Temmuz 2018 16:10
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Belçika Ligi şampiyonu Oostende'den Jean Salumu'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Adatıp Hastanesi sponsorluğunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek takımın yeni sezon öncesi ilk transferini Belçika Ligi şampiyonu Oostende'den Jean Salumu'yu kadrosuna katarak yaptığı bildirildi.

Salumu'nun geçen sezon Belçika Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Adatıp sponsorluğunda mücadele edecek olan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde kadrosunu şekillendirmeye başladı. Büyükşehir Basket, yeni sezon öncesi ilk transferini Belçika Ligi şampiyonu Oostende forması giyen Jean Salumu'yu kadrosuna katarak yaptı. 27 yaşında ve 1,93 metre boyunda olan Salumu, geçen sezon oynadığı 58 maçta 23 dakika, 12,5 sayı, 1,6 ribaunt ve 2 asist ortalaması yakalayarak Belçika Ligi'nin en iyi oyuncusu oldu. Belçika Milli Takım formasını da giyen Salumu, geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan yeşil siyahlı temsilcimiz, böylelikle ilk transferini gerçekleştirmiş oldu."

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