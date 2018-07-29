Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da ABD'li pilot

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ABD'den pivot Landry Nnoko'yu transfer etti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon NBA Gelişim Ligi'nin Grand Rapids Drive takımında forma giyen 24 yaşında ve 2,08 metre boyundaki Landry Nnoko ile anlaşmaya varıldı.Kamerunlu basketbolcu, geçen sezon NBA Gelişim Ligi'ndeki performansıyla sezonun en iyi savunma oyuncusu seçildi.NBA Yaz Ligi'nde Miami Heat için ter döken Landry Nnoko, çıktığı 4 maçta 20 dakika, 8 sayı, 8 ribaunt ve 1 asist ortalaması ile oynadı.Üçüncü yabancı transferini gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, daha önce Junior Etou, Jean Salumu, İzzet Türkyılmaz, Uğur Dokuyan, Burak Eşlik, Cenk Şekeroğlu ve Kerem Özkan ile sözleşme imzalamıştı.