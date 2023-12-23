Sakarya Büyükşehir Belediyespor rahat kazandı

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde 43-32 kazandığı ilk maçın rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 38-27 yenen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Dörtlü Final'e yükseldi.
Serdivan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un 19-14'lük üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Sakarya temsilcisi, mücadeleden 38-27 galip ayrıldı.
Serdivan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un 19-14'lük üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Sakarya temsilcisi, mücadeleden 38-27 galip ayrıldı.
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