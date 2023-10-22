Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan erken veda

EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda, Sakarya Büyükşehir Belediyespor sahasında Runar Sandefjord'a mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan erken veda
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22 Ekim 2023 23:27
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanşında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord takımına 38-32 yenilerek organizasyondan elendi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısı 17-17 eşitlikle geçildi.

İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Runar Sandefjord, parkeden 38-32 galip ayrıldı.

Norveç takımıyla deplasmanda oynadığı ilk maçı da 42-29 kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, organizasyona 2. turda veda etti.

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