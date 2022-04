Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Tour of Türkiye'de söz sahibi olmak istiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı Menajeri Aziz Sırnaç, hedeflerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu almak olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin menajeri Aziz Sırnaç, AA muhabirine açıklamada bulundu.



Turun Türkiye'nin en önemli spor organizasyonu olduğunu aktaran Sırnaç, "Tur, takım olarak bu yılki en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Aralık ayından bu yana kamptayız. Amacımız Tour of Türkiye'ye en iyi şekilde hazırlanmaktı. Hazırlık sürecini, yönetim, idari ve teknik açıdan en iyi şekilde geçirdik. Artık söz sırası sporcularda. Onların da en iyi performanslarını ortaya koyacaklarına inanıyorum." diye konuştu.



Parkur yenilense de etaplara hakim olduklarını dile getiren Sırnaç, "Bu sene diğer senelerden alışık olmadığımız yeni bir tırmanış etabı (İzmir-Manisa) var. Dersimize iyi çalıştık. Güçlü takımlar arasında biz de söz sahibi olmaya çalışacağız. Takım olarak sporcuların yapısına bakarak gerçekçi planlar kurmaya çalışıyoruz. Hedefimiz 'Dağların Kralı' mayosunu (Kırmızı mayo) alarak geçen seneki unvanımızı devam ettirmek istiyoruz. Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Sırnaç, Sakarya'nın Türkiye'deki en önemli bisiklet şehri olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



"Sakarya, kendi öz kaynaklarıyla, hiçbir yerden destek almadan dünyanın imrendiği bir bisiklet tesisine sahip. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, şu anda dünyanın en modern bisiklet tesisi. Şehrimiz, Türkiye'nin en önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin bisiklette ev sahipliği yaptığı ilk dünya şampiyonası Sakarya'da gerçekleştirildi. BMX Dünya Kupası Sakarya'da düzenlendi. Türkiye'nin en önemli takımına da ev sahipliği yapıyor. Geçen sene ülke olarak 2 olimpiyat kotası kazandık. Bunu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği puanlarla aldık. Belediye başkanımız Ekrem Yüce'nin bisiklete verdiği önemin yansımasını görüyoruz. Sakarya, bu sene 'Dünya Bisiklet Şehri' unvanını aldı. Bu unvan, dünyada sadece 14 şehre verildi. Çok prestijli bir unvan. Sakarya, Türkiye'de bisikletin merkezi oldu. Kulübün ilerlemesi ve elde edilen başarıların hiçbiri tesadüf değil."



- Rusya, Ukrayna'ya saldırdı, sporcuları sığınakta yaşadı



Aziz Sırnaç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra ülkesine dönen Ukraynalı Vitaliy Buts'un yaklaşık 15 gün sığınakta yaşadığını söyledi.



Rusya-Ukrayna savaşının kendilerini olumsuz etkilediğini dile getiren Sırnaç, şunları kaydetti:



"Takımda 4 yabancı sporcumuz var. Bunlardan 2'si Ukraynalı, 1'i Azerbaycanlı diğeri Moldovalı. Azerbaycanlı sporcumuzun da eşi Ukraynalı. Sporcuların tamamı o coğrafyayla ilişki içinde. Ortam gerildiğinde sporcularımızı ailelerini güvene alması için ülkelerine gönderdik. Güvenliği sağladıklarında geri dönmeye başladılar. Önce Elchin Asadov döndü. Arkasında Mykhaylo Kononenko geldi. Kononenko'nun geldiği gün savaş başladı. Ertesi gün uçağı olan Vitaliy Buts'un uçağı vardı ama orada kaldı. Takımdaki herkes psikolojik olarak zor zaman geçirdi. Televizyonun başında panik içinde ve çaresiz hissettik. Vitaliy'den bir süre haber alamadık. Sonra öğrendik ki 15 gün boyunca sığınakta kalmış. Bana attığı mesajda, 'Hiç tanımadığımız insanlarla 15 gündür sığınaktayız.' diye yazmıştı. Sonrasında sporcumuzu Türkiye'ye getirmek için çalışmalara başladık. Hem Vitaliy'nin Ukrayna Bisiklet Federasyonu ile yaptığı görüşmeler hem de Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin çabaları sonuç verdi ve izin çıktı. Sığınaktan çıkan Vitaliy, 2 günde sürekli saklanarak Romanya sınırına gitti. Bir şekilde sağ salim Türkiye'ye geldiler. Vitaliy gelirken bunu fırsat bildik ve Kononenko ile Asadov'un ailelerini de Türkiye'ye getirdik. Aileleri ile birlikte olduğu için mutlular ama ülkelerini televizyondan seyretmeye devam ediyorlar."



- "Bisiklet, tam anlamıyla bir takım sporu"



Aziz Sırnaç, bisikletin bireysel bir branş gibi görünse de tam bir takım sporu olduğunu söyledi.



"Yol bisikleti tamamen bir takım sporu." diyen Sırnaç, "Çok yetenekli bir sporcunuz olsa bile onu doğru şekilde taşıyamazsanız, o sporcu kendi yeteneğini kullanamaz. Tam anlamıyla bir takım sporu. Her takımın içinde kendine özgü özellikleri olan sporcu grupları var. Biz, takımı oluştururken 2 sprinter, 2 yokuşçu tutuyoruz. Onları taşıyabilmeleri için çok iyi sporculara ihtiyacımız var. Takım yapısının çok doğru kurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.





