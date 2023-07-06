Sakarya BŞB transferi açıkladı

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, pivot İlkan Keleşoğlu'nu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakarya BŞB transferi açıkladı
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06 Temmuz 2023 16:28
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, pivot İlkan Keleşoğlu'nu transfer etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni sezona hazırlanan Sakarya temsilcisinin, A Milli Takım oyuncusu Keleşoğlu'nu kadrosuna katarak hücum rotasyonuna takviye yaptığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Keleşoğlu'nun son olarak Beykoz Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giydiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Savunma ve hızlı hücumların etkili isimlerinden biri olan Keleşoğlu, daha önce Beykoz Belediyesi formasıyla Sakarya'da oynanan Türkiye Kupası finallerinde şampiyonluk yaşamıştı. 2023-2024 sezonu kadro planlaması kapsamında A Milli pivot İlkan Keleşoğlu ile anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Kendisine 'hoş geldin' der, başarılı ve sağlıklı bir sezon dileriz."

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