Sakarya BŞB transferi açıkladı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, pivot İlkan Keleşoğlu'nu transfer etti.



Belediyeden yapılan açıklamada, yeni sezona hazırlanan Sakarya temsilcisinin, A Milli Takım oyuncusu Keleşoğlu'nu kadrosuna katarak hücum rotasyonuna takviye yaptığı belirtildi.



RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



Keleşoğlu'nun son olarak Beykoz Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giydiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Savunma ve hızlı hücumların etkili isimlerinden biri olan Keleşoğlu, daha önce Beykoz Belediyesi formasıyla Sakarya'da oynanan Türkiye Kupası finallerinde şampiyonluk yaşamıştı. 2023-2024 sezonu kadro planlaması kapsamında A Milli pivot İlkan Keleşoğlu ile anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Kendisine 'hoş geldin' der, başarılı ve sağlıklı bir sezon dileriz."



