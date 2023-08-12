Sakarya, Beykoz maçında kazanan çıkmadı!

Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaşması 34-34 beraberlikle sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakarya, Beykoz maçında kazanan çıkmadı!
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12 Ağustos 2023 22:14
2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın ikinci gününde Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor 34-34 berabere kaldı.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 20-13 Beykoz Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde sahaya ağırlığını koyan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkı kapadı ve mücadele 34-34 beraberlikle tamamlandı.

Turnuvada yarın Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

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