Sakarya, Beykoz maçında kazanan çıkmadı!

2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın ikinci gününde Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor 34-34 berabere kaldı.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 20-13 Beykoz Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde sahaya ağırlığını koyan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkı kapadı ve mücadele 34-34 beraberlikle tamamlandı.
Turnuvada yarın Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 20-13 Beykoz Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde sahaya ağırlığını koyan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkı kapadı ve mücadele 34-34 beraberlikle tamamlandı.
Turnuvada yarın Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.