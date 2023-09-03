Sakarya Belediyesi dostluk maçında Zenit'e mağlup

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, dostluk karşılaşmasında Zenit'e 40-27 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakarya Belediyesi dostluk maçında Zenit'e mağlup
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03 Eylül 2023 16:09
Sakarya'da oynanan hentbol dostluk maçında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Rusya ekibi Zenit'e 40-27 mağlup oldu.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde dün tamamlanan Hentbol Erkekler SEHA Gazprom Ligi (Balkan Şampiyonlar Ligi) organizasyonu kapsamındaki dostluk maçında, ev sahibi ekip ile Rus temsilci Zenit, Serdivan Spor Salonu'nda karşılaştı.

Maçın ilk devresi Zenit'in 19-12'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da skor avantajını koruyan Rusya ekibi, parkeden 40-27'lik galibiyetle ayrıldı.

Maç sonunda iki takımın oyuncuları hatıra fotoğrafı çekildi.

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