Saiz: 'Önemli olan kazanmak'

Sivasspor'un önemli isimlerinden Samuel Saiz, Trabzonspor karşılaşmasında alınan 4-1'lik galibiyeti değerlendirdi.



Karşılaşmada Trabzonspor'a 2 gol atan Saiz, şu sözleri kullandı;



"İstediğimiz gibi başlayamadık ve çok erken bir gol yedik. Penaltı sonrası maçı eşitledik ve oyunu domine ettik. Bunun sonucunda da kazanmayı bildik. Gol attığım için ve taraftarı sevindirdiğim için çok mutluyum. Önemli olan golü kimin attığı değil maçı kazanmamızdı."





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