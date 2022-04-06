Sait Yılmaz: 'Kimsenin adayı olmadım'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi öncesi adaylardan Sait Yılmaz, Sözcü gazetesine konuştu.



Seçime katılma gerekçesini, "Bizim derdimiz, sevdamız Fenerbahçe'dir ve Fenerbahçe'nin aydınlık geleceğini hep birlikte inşa etmektir" şeklinde açıklayan Sait Yılmaz şu ifadeleri kullandı:



"Ben kimsenin adayı olmadım, birilerinin gözüne bakarak orada Divan Başkanlığı yapmam. Yüksek Divan Kurulu, aktif ve güçlü değil; dinamik değil. Birinci önceliğimiz YDK'yı daha işlevsel, daha aktif, yol gösterici bir hale getirmek. Yüksek Divan Kurulu, Fenerbahçe'nin geleceğine dair ufuk açmalı, yol gösterici görevi üstlenmeli ve kulübün maruz kaldığı saldırılarda duvar olabilmeli. Yönetime destek ve katkı sağlayacak projeler, fikirler üretebilmeli…"



"KUVA-Yİ MİLLİYE' VURGUSU



"İnşallah biz kazanacağız, yeni bir devrim yapacağız. Fenerbahçe'yi bir basamak yukarıya taşımalıyız. Çünkü Fenerbahçe, kuruluşu itibarıyla Kuva-yi Milliyedir, 3 Temmuz sonrası cumhuriyetin Misak-ı Millisidir. Bugün Türkiye'de cumhuriyetten bahsediyorsak Fenerbahçe'nin o dönemdeki direnişi sayesindedir. Bunları bir kürsüyle anlatacağız."



"Fenerbahçemiz, anasının ak sütü gibi elde ettiği şampiyonluğun ardından 3 Temmuz kumpasıyla FETÖ saldırısına maruz kaldı. Saldırılar bitmedi, takım otobüsü bile kurşunlandı. Olayın failleri hala bulunamadı. Bunca kaotik olayı yaşamış bir camianın en son ihtiyacı olan şey kendi içindeki kısır çatışmalardır."





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