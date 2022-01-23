Sait Karafırtınalar: 'Tehlikeli bir takım olacağız'

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, milli maç arasında toparlanıp "tehlikeli bir takım" olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetten dolayı Ankara temsilcisini tebrik etti.



Skorun kendilerini memnun etmediğini belirten Karafırtınalar, şöyle konuştu:



"Duran toptan yediğimiz golle maçı kaybetmek bizi fazlasıyla üzdü. İkinci yarı ofansif hamleler yaptık. Hatta oyunun sonuna doğru 2'li defansa dönüp arkada riskler alarak skoru değiştirmeye çalıştık. Direkten dönen topumuz, karşı karşıya kaçırdığımız pozisyonlarımız var. Neticede 1-0 mağlup olduk ama çocukların maçı istemesi bizim adımıza sevindirici. Milli maç arasında toparlanıp, yeni gelen transferleri de bir an önce hazırlayıp forvet hattında rekabeti biraz daha üst seviyeye çekerek tehlikeli bir takım olmak için elimizden geleni yapacağız."



Taşkın: "Bizim için çok çok önemli bir 3 puandı"



Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, zor bir maç olacağını bilerek Adana'ya geldiklerini ifade etti.



Adanaspor'un uzun süredir kaybetmediğini ve iyi futbol oynadığını aktaran Taşkın, şunları kaydetti:



"Adanaspor meslektaşım Sait hocayla güzel bir çıkış yaptı. Biz de ligde kalma savaşı veriyoruz. Haftalardan beri iyi mücadele ediyoruz ve oyun olarak üstüne koyarak gidiyoruz. Maça Adanaspor iyi başladı, 10 dakika bizi hapsetti. Daha sonra oyunda dengeyi kurduk ve devreye kadar iyi bir oyun ortaya koyarak golü bulduk. Devre arasında çocuklara, iyi savunma yapmamız ve kontrataklarla çıkmamız gerektiğinden bahsettik. Bunu da çocuklar çok iyi yaptı. Üç puanla ayrıldık, kümede kalma mücadelesinde önemli bir mesafe aldık. Bizim için çok çok önemli bir 3 puandı. Oyuncu gurubumuzu tebrik ederim, her söylediğimizi yerine getirdiler."





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