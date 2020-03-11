Sait Karafırtınalar: "Seriyi devam ettirdiğimiz için mutluyuz"

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ekol Göz Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sait Karafırtınalar: 'Seriyi devam ettirdiğimiz için mutluyuz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2020 16:39
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ekol Göz Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, yenilmeme serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karafırtınalar, "2-3 günde bir maç oynamak olumsuz etkiliyor. Bunu maçtan önce de söylemiştim. Rakip iki gün avantajlı çıktı. Mazeret yok, buradan kazanıp ayrılmak istiyorduk. Skoru koruyamadık. İkinci yarının başında pozisyonlar da geldi. Çok üretken olamadık. Mücadele gücü yüksek bir takımla oynadık. Yenilmeme serisine devam ettiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için