Sait Karafırtınalar: 'Seriyi devam ettirdiğimiz için mutluyuz'

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ekol Göz Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, yenilmeme serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karafırtınalar, "2-3 günde bir maç oynamak olumsuz etkiliyor. Bunu maçtan önce de söylemiştim. Rakip iki gün avantajlı çıktı. Mazeret yok, buradan kazanıp ayrılmak istiyorduk. Skoru koruyamadık. İkinci yarının başında pozisyonlar da geldi. Çok üretken olamadık. Mücadele gücü yüksek bir takımla oynadık. Yenilmeme serisine devam ettiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.