Sait Karafırtınalar: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Samsunspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Dyorex Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise beraberlikten ötürü oyuncularını kutlayarak, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bir puanı son dakikalarda aldık. Onlar maçın başında biz sonunda gol attık. İlk 20 dakikada Samsunspor etkiliydi, sonrasında oyun kontrolünü sağladık. iki kere geri düştük ve oyunun 80 dakikasını mağlup oynadık. Bu sahada uzun süre mağlup oynamak ve eşitliği yakalamak çok zordu. Uzatmalarda gelen golle alınan puan bizim adımıza çok sevindiricidir." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ