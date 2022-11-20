Sait Karafırtınalar: 'Oyun ve mücadele yeterliydi'

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybeden Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar ise sonuç haricinde istedikleri her şeyi sahada yaptıklarını ifade etti.



Sonuç odaklı maçı değerlendirmeyeceğini dile getiren Karafırtınalar, şöyle devam etti:



"Oynanan oyun ve mücadele benim adıma yeterli. Sadece sonucu alamadık. İlk 30 dakika oyun bizim kontrolümüzdeydi. İlk yarının son 15 dakikasında rakibin biraz daha üstünlüğü vardı. İkinci devre oyun yine bizim kontrolümüze geçti. Zorunlu değişikliklere gittik. Değişiklik yaptığımız ilk pozisyonda penaltıdan geri düştük."



Karafırtınalar, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, "Girdiğimiz beş, altı pozisyon dışında penaltı olabileceği değerlendirilen pozisyonları var. Çok fazla bu skora takılmamalıyız. Oyun olarak başarılıydık, sadece sonucu alamadık. Oyuncularımı verdikleri mücadele için tebrik ederim. Biz hedefimize emin adımlarla devam edeceğiz." diye konuştu.





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