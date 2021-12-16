Sait Karafırtınalar: "Ligin dominantlarından birini yendik"

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Adanaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, ligin dominant takımlarından birini yendiklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sait Karafırtınalar: 'Ligin dominantlarından birini yendik'
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16 Aralık 2021 22:42
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Adanaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularını skor ve verdikleri mücadele nedeniyle kutladı.

Çok sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini ifade eden Karafırtınalar, şunları söyledi: "Çok hasta oyuncumuz var. Sakat oyuncumuz var. Annesi hastanede olan oyuncumuz var. Hepsi özveriyle antrenmanlarına hiç aksatmadan geldiler. Bütün alkışı hak ediyorlar. Kolay bir şey değil. Herkes bir şeyler söylüyor ama bir yolu bilmek var, bir de yolu gitmek var. Biz bu futbolcu kardeşlerimle yolu gidiyoruz. Kolay da bir yol gitmiyoruz ama oldukça da mesafe aldık. Daha da çok yolumuz var. Önemli bir 3 puan kazandık. İstanbul takımı içeride özellikle oynaması çok zor takımlardan bir tanesi. Geniş alanları korumada, kullanmada çok önemli oyuncuları var. Çabuk atağa kalkıyorlar, geriden çok iyi oyun kuruyorlar. Önde basarsan sıkıntı yaratıyorlar. Her şeyiyle önemli bir takımı, ligin dominant takımlarından bir tanesini yendik. "


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