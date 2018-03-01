  •  
    Beşiktaş'ın gözdesi imzayı atıyor! 20 milyon
  •  
    Mustafa Denizli: "Parası var ama taraftarı yok..."
  •  
    Ümit Özat'tan Ali Koç'a cevap var: "Para için..."
  •  
    Ali Koç'un Fenerbahçe için çok BÜYÜK planı!
  •  
    Aziz Yıldırım'ın seçim sonrası 10 BÜYÜK planı!

Sait Karafırtınalar: ''Lafla maç kazanılmıyor''

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar Ankaragücü maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligdeki hedeflerinden bahseden Karafırtınalar, ''Önümüzdeki 10 maçı da kazanmak istiyoruz'' dedi.

Kaynak: AA
Sait Karafırtınalar: ''Lafla maç kazanılmıyor''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2018 13:44
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, altıncı sıradaki yerlerini korumak istediklerini, oyuncularının da bunun bilincinde olduğunu söyledi.

Karafırtınalar, basına yaptığı açıklamada, deplasmanda Altınordu karşısında alınan farklı skorlu galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Evlerinde bu hafta oynayacakları MKE Ankaragücü maçının önemine vurgu yapan Karafırtınalar, "Mutlaka kazanılması gereken, kazanılmasa bile kaybedilmemesi gereken bir maç. Şu an ilk 6 içerisindeyiz. Buraya gelmek zordu ama burada kalmak daha da zor. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Bundan sonra her şey elimizde. Kazandığımız sürece ilk 6'nın içerisinde olacağız." diye konuştu.

Ligde hedeflerinin olduğunu anlatan Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Bizim ilk hedefimiz ilk 2, olmuyorsa ilk 6. Ondan sonra bireysel hedefler var. Hedefler hiç bitmez. Şu anda elimizde çok değerli bir şey var ve ilk 6'nın içerisindeyiz. Kazandığımız sürece de burada kalmaya devam edeceğiz. Bu oyun devam ederse ilk 2 neden olmasın. Sözle falan maç kazanılmıyor. İstatistiklere ve verilere göre konuşuyoruz. Önümüzdeki 10 maçı da kazanmak istiyoruz. Maç maç gitmeye çalışıyoruz. Diğer maçları görmek adına MKE Ankaragücü karşılaşması çok önemli."

Sait Karafırtınalar, kalan maçlarda taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için