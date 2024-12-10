Sait Karafırtınalar: 'İyi oyun ama kötü sonuç'

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 2-1'lik Amedspor maçı sonrası mağlubiyet dolayısıyla üzgün olduğunu söyledi.Ligde daha çok maç oynayacaklarını aktaran Karafırtınalar, "Kolay bir lig değil. Biz bu sene hakikaten zorluklarla bir takım kurduk. O takımla mücadele etmeye çalışıyoruz. Çocuklar aslan gibi de mücadelelerini yapıyor. Bugünkü oyun ve mücadele de tatmin edici." ifadelerini kullandı.Maçta duran toptan gol yediklerini ve buna önlem almaları gerektiğini belirten Karafırtınalar, şöyle konuştu:"Gereken çalışmaları zaten yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. İçeride oynadığımız maçlar çok daha önem arz etmeye başladı. İçerideki maçlarda puan kaybına tahammülümüz yok. Bundan sonra birlik olup bu kötü günleri beraber atlatacağız. Kolay bir şey değil. Hakikaten sancılı bir sezon olacak. Ama biz bunu başaracağız. Ben oyuncularıma, taraftarımıza ve yönetime güveniyorum. İyi bir oyun ama kötü bir sonuç. Bireysel hatadan yenilen bir gol. Bizim adımıza üzücü bir durum. Taraftarlar buraya kadar geldi ve bizi destekledi. Kendilerine özellikle teşekkür ediyoruz. İnşallah içeride bunu telafi edeceğiz."